Asjaolu, et just siis, läinud kevadel hakkas olemasolevat maailmakorda ootamatult kõigutama uus kõikehõlmav jõud (koroona) ja algul mullu suvesse plaanitud lavastus otsustati selle tõttu aasta võrra edasi lükata, oli dramaturgile ja lavastajale vaat et isegi õnnelik juhus. Sest muutunud maailm pani neid seda teksti uuesti käsile võtma ja toimetama. “Ja me tegime selle juures kohutavalt palju uusi avastusi,” lausub Kilusk. “Vaatasime, et seda on ju täiesti võimalik keerata kergelt apokalüptilisele maailmatunnetusele, mis meil praegu on, leida Tammsaarelt lõike, mida teised dramatiseerijad pole kasutanud, viia fookus mujale.”

Selles teoses on midagi universaalset, mis laseb su fantaasia lendu.

“Mis raamat see “Põrgupõhja” on? Põhimõtteliselt Tammsaare viimane sõna. See jäi tema viimaseks teoseks. Vahepeal on see ilmunud koos proloogi ja epiloogiga, vahepeal ilma. Mingisugune müstifikatsioon on selle ümber, me ei tea, kas see on lõpetatud teos. Tammsaare leitakse oma kodunt kabinetist surnuna siis, kui seda keegi ei oodanud. Ja kui me seda raamatut loeme, saame aru, kuidas ta järjest selgitab, kuidas inimmõtlemine viib meid järjest suurema kaoseni. Kurjus tõstab pead. Kõik, mis on ilus, elav ja mõtlev, hakkab vaikselt alla jääma. Inimkond tegeleb tühja-tähjaga, ei ole enam kindlaid tõdesid. Igasugune tõde ja õigus lahustub,” seletab Kilusk.