Maksimarketi juurdeehitus saavutas haripunkti

Haart Ehituse tegevjuht Riho Metsla ütles, et sarikapidu on ehitusmeeste püha üritus. Sellega märgitakse, et hoone on saavutanud lõppkõrguse ning tänatakse majajumalat, et ehitus sujuks hoone valmimiseni viperusteta. "Loodame, et nüüd saab ehitus täiskäigul jälle edasi minna. Tänavune talv oli ehitajale keeruline ning kõik ei sujunud nii nagu lootsime," lausus ta.

Hetkel on Metsla asjade käiguga siiski rahul. "Esimese etapi tahame tellijale üle anda septembris ja siis asuda uut ja vana osa ühendama. See on ehituse raskeim osa nii ehitajale kui ka tellijale. Aga samal ajal saab kauplus esimese osa juba kasutusse võtta ning pralleelselt ka vanas osas tegevust jätkata," selgitas ta.

Järva tarbijate ühistu juhatuse esimees Tõnu Uibopuu ütles, et klientidele on kõige olulisem, et kogu ehituse ajal on kauplus avatud. "Ka tööstuskaupade üle toomise teeme nii, et klient võimalikult vähe kannataks. Me ei koli ringi enne kui kõik ettevamistustööd on valmis," lasus ta.

Seda, et kogu juurdeehitus Maksimarekti sünnipäevaks 16. novembriks valmis saaks, Uibopuu enam ei usu. "See polegi eesmärk. Meie tahe on luua tänapäevane, nägus ja mugav kaubanduskeskus, mitte ülepeakaela tormata. Ehitaja võib ju sünnipäevaks meile ruumid üle anda, kuid nende sisustamine ja kujundamine võtab samuti aega. Kui juba teha, siis korralikult ning kiirustama me sealjuures ei hakka," rääkis ta.