Naised käivad paari nädalaga läbi kõik Paide tänavad

Naiskodukaitse Paide jaoskonna esinaine Merje Mihkelsaar ütles, et mõtte kodulinna tänavaid avastada pakkus oma kaaslastele välja tema. «Oleme naistega iga kuu midagi uut teinud, aga mida sa siin koroonaajal nii väga koos ette võtad,» lausus ta. «Meenus mõne aasta tagune lugu, kus mees ja naine käisid Tallinnas läbi kõik tänavad, ja pakkusin meie juhatusele välja, et võiks Paides sama teha. Meil on muidugi Tallinnaga võrreldes lihtsam – paari nädalaga on jõukohane linnale tiir peale teha.»