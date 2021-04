Sarikapidu andis ehitusele täiskäigu

Haart Ehituse tegevjuht Riho Metsla ütles, et sarikapidu on ehitusmeeste püha üritus. Sellega märgitakse ära, et hoone on saavutanud lõppkõrguse, ja tänatakse majajumalat, et tööd kulgeksid hoone valmimiseni viperusteta. «Loodame, et nüüd saab täiskäigul jälle edasi minna. Tänavune talv oli ehitajale keeruline ja kõik ei sujunud nii, nagu lootsime,» lausus ta.