Peenraprojektist huvitatutel aga tasub meeles pidada, et oma taimede eest peavad nad ka ise hoolt kandma. Et aga tegemist on kogukonnale suunatud ettevõtmisega, saavad vajadusel ka teised abikäe ulatada. Et külvamise ja istutamise aeg on kohe-kohe ukse taga, tasub rohenäppudel lähiajal Maarja Brausele oma soovist teada anda.