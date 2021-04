Ilm keerab lähipäevil jahedaks ja kostitab lumega

Reede öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub valdavalt lõunakaare tuul mandril 4-11, Liivi lahe ümbruses lääne- ja edelatuul puhanguti kuni 17 m/s, vastu hommikut tugevneb Saaremaa läänerannikul lääne- ja loodetuul puhanguti üle 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ja lörtsi, sekka võib tulla ka lumekruupe. Puhub lõunakaare tuul 4-8, puhanguti 12 m/s, pärastlõunal mandril paiguti muutliku suunaga tuul 2-7 m/s, saartel ja Liivi lahe ümbruses lääne- ja loodetuul 9-14, puhanguti 17-22 m/s. Sooja on 3-7 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, kohati võib tulla ka lund. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s, Lääne-Eesti saartel ja rannikul lääne- ja loodetuul 9-14, puhanguti 17-22 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ja lörtsi. Puhub lääne- ja loodetuul 4-11, Lääne-Eesti saartel ja rannikul 9-14, puhanguti 17-23 m/s. Sooja on 3-7 kraadi.