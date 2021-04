Linnameeskond pakkus pallitüdrukutele uskumatu kogemuse

Nimelt said mõlemad tüdrukud esmakordselt proovida võimalust olla mängul pallitüdruk. Mäng, mis pakkus pinget kuni lõpuvileni, jättis ka tüdrukutele suure mulje.

Stiina Niitmäe võttis oma kogemuse pallitüdrukuna kokku järgmiselt: „Väga hea tunne oli olla esimest korda pallitüdruk, sai jälgida mängu täiesti erinevast küljest ja hea oli aidata väravavahte. Emotsioonid olid väga laes eriti kui Paide väravad tulid! See kogemus oli väga äge, hea meelega tulen ka järgmine kord pallitüdrukuks, kui võimalus avaneb.”

Kätlin Nõmme tõdes, et algus oli keeruline ja hirm oli esiti palli viskamise ees. „Väravavaht Mihkel Aksalu julgustas mind kui palli andsin ja ta kiitis, see andis kõvasti julgust juurde. Teisel poolajal oli juba palju kergem. Hea meelega prooviksin veel pallitüdruku ametit.” Kätlin tõdes, et eilsest mängust saadud emotsioonid olid väga suured, eriti veel siis kui väravad tulid!