Kuuest Järvamaal tegutsevast vabatahtlike päästekomandost nii mõnigi hoiab lippu sedavõrd kõrgel, et ettenähtud reageerimisaeg juhtumitele on lühenenud napilt paarile minutile ja kodulähedastel väljakutsetel ei ole variantigi, et keegi teine appi tulija esimesena sündmuskohale jõuaks.