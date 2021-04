Noor õde saab maakonnahaiglas kõike proovida

Järvamaa haigla siseosakonna õde Kätlin Rikberg on korra elus kogenud valge kitli sündroomi. Ta poleks uskunud, et võib tunduda mõnele patsiendile nii hirmutav, et too kattub üleni külma higiga ja tõmbub hirmust krampi. «See on päriselt olemas. Mees värises nagu haavaleht, oli kaltsmärg ja näost valge,» sõnas ta. Õnneks on see seik jäänud Rikbergi kogemustepagasis ainsaks, enamik inimesi tunneb teda nähes ennast ikka rahulikult ja turvaliselt.