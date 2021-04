Mõisapargi mängu- ja sportimisala laieneb kaasava eelarve toel

Paide linnavalitsuse haldus­spetsialist Mait Grigorjev ütles, et eelmise aasta kaasava eelarve võidukavand jõudis eelmisel nädalal nii kaugele, et hanke võitnud OÜga Tommi Play on projekteerimis- ja ehitusleping sõlmitud. See Tartumaa ettevõte on keskendunud mängu,- spordi- ja vabaajarajatiste ehitusele üle Eesti.