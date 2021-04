Türi Haljastuse aednik Ele Schiffi sõnul jäi tõepoolest hiljuti haljasala kahe õunapuu võrra vaesemaks ning kohapeal uurides selgus, et ka ülejäänud puud enam pikalt vastu ei pea, sest maapinna all toimetavad mügrid on puujuurte kallal kõvasti maiustamas käinud. Samuti on mügride kõhtu rännanud sajad tulbisibulad, mistõttu kevadel seal tõenäoliselt lilleilu nautida ei saa.