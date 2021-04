Lugu Koeru mehest sai riigieksami ülesandeks

Koeru mees Meelis Kirsimets uudise peale imestusest õhku ei ahminud. Tal on 11 aastat tagasi ilmunud novell ammu läbi loetud ja ta teadis, et kokkusattumusest pole siin juttugi. Lugu ongi temast, mis siis, et fantaasiarikkas võtmes. Ega asjata öelda, et mis on kord laulu sisse pandud, ei seda enam sealt kätte saa.