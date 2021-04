„Head sõbrad, mõned on mu lähenevale sünnipäevale viidates juba küsinud, et millal oleks hea hetk saabuda lillede ja lauahõbedaga. Mul on mõte - kuna Covid ikka veel hulgub ringi, siis jätaks sel aastal lilled, juveelid ja lauahõbeda ära. Kuid materiaalne tervitamine on ikka võimalik, heal meelel kingiksin hoopis ise Türi raamatukogu lasteosakonnale jupikese uut sisustust ja soovi korral saate appi tulla,” avaldas Iva oma Facebooki lehel plaani.