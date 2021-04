Türil peeti nõu raietööde teemal

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) Järvamaa metsaülem Peeter Puhke andis ülevaate Kõrgessaare metsa olukorrast ja milliseid metsatöid seal inimeste turvalisust silmas pidades oleks vaja ette võtta.

Türi spordiklubide liidu juht Paul Poopuu sõnul on käesoleva aasta tormidega Kõrgessaares murdunud juba kuus suurt puud. Poopuu oli väga mures seda ala kasutavate inimeste heaolu pärast. "Me ei taha mitte mingil juhul, et mõni puu kellelegi peale kukub," lisas Poopuu.

Türi valla majandusoskaonna juhataja Urmas Kupu sõnul on Kõrgessaares kasvavate puude vanus pea sada aastat, raieküpseks loetakse 80aastast metsa. "Kõrgessaares on hulk vanu kuivanud ja ohtlikke puid. Need tuleb maha võtta enne, kui keegi viga saab," sõnas Kupp.

Puhke kirjeldas RMK nägemust, millised surnud puud tuleks maha võtta ja andis lubaduse, et raiele järgneval aastal istutatakse uus mets peale. "Kivisse raiutud plaani, et millised puud maha võtame ja millal töödega alustame, meil veel ei ole," ütles Puhke ja lisas, et kindlasti tuleb töid teostada siis, kui maa on külmunud.

Puhke sõnul ootab RMK kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Kõrgessaare metsatööde plaanimisel. Ettepanekud tuleb saata aadressile jarvamaa@rmk.ee 4. maiks.