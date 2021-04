"Koolivõrgu ümberkorraldamist tuleb pikalt ette planeerida, oluline on omavalitsusüksuse arengudokumentides sõnastada selge eesmärk, mis ka annab valla- või linnaelanikele teada haridusvaldkonnas kavandatavast. Et muudatused haridusvõrgus kavandatud ajal ellu viia, kõik vajalikud tegevused teha õigeaegselt kooskõlas õigusaktidega, on vajalik tegevuskava koostamine. Tähelepanuta ei saa seejuures jätta õigussuhteid, mis tekivad või lõpevad koolide asutamisel, lõpetamisel või ümberkorraldamisel, samuti koolivõrgus tehtavate muudatustega mõjutatud isikuid,” sõnas Järva vallasekretär Karin Tenisson-Alev.