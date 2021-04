Kärude muuseum ootab Hooandjas tuge

Hooandja kampaania on mõeldud piltide, kärude, vankrite korjamiseks ja restaureerimiseks. Loodetakse leida võimalikult palju pilte ja vankreid Eestist, et nendest näitus koostada. Plaanis on trükkida 20-30 pilti, leida 20-30 käru, vankrit ja kaksikute/kolmikute jaoks mõeldud esemeid (toolid, kelgud jms). Näituse alguseks on plaanis kutsuda kohale press ja ühtlasi salvestada üritusel toimuvat Aljona Suržikova uue dokumentaalfilmi jaoks "Kärud ajaloos".