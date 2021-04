Projekti eestvedaja Sten Perilluse sõnul on eelarve kokku kogumine läinud soovitud suunas: “Oma õla on projektile alla pannud nii õpetajad, kogukonna liidrid, kohalikud poliitikud ja veel mitmete elualade esindajad.”

MTÜ Quorum juhatuse liige Joonas Piir lisab: “Aganikufestivali projektile on tänaseks päevaks oma õla alla pannud 48 hooandjat. Kõige rohkem on inimesed toetanud meie projekti 10 eurose toetuspaketiga.”

Kui hooandja projekt on edukas ning kokku kogutakse 3500 eurot, siis rajatakse Oisu alevikku ainulaadne festivaliala, mis koosneb 150 põhupallist. Aganikufestivali peaesinejateks on Marek Sadam, Ott Lepland ja Jarek Kasar.

Noorteorganisatsiooni Quorum liige Rauno Uusleer lisab: “Selleks, et see ainulaadne festival saaks toimuda vajame me iga inimese toetust. Hooandjas on võimalus oma panus anda alates viiest eurost lõpetades 200 euroni.”