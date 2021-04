Paides Parkali tänaval avas keerulisele ajale vaatamata uksed uus vanakraamikauplus. Värsked poodnikud loodavad, et e-pood aitab neil koroonapiirangutele vaatamata jalad alla saada.

Vanakraamipoe Valli Kirbukas loomise taga on suuresti Paidest pärit Erlanne Vahter, kes ütles, et mõte on tema peas küpsenud juba paar-kolm aastat.