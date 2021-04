Mures vanaema ja sõit politseiautos: Rahvajooksul "läks kaotsi" kaheksaaastane tüdrukutirts

Kaheksa-aastase tüdrukutirtsu oli Paides peetavale rahvajooksu lastejooksule kirja pannud vanaema. «Mina ei teadnud toona sellest jooksuasjast suurt midagi,» ütles Kristina. «Fakt on see, et jooksule me vist hiljaks jäime, sest meie kohale jõudes käis stardipauk. Vanaema hüüdis: «Jookse-jookse!» ja mina jooksin, sest rahvamass hakkas ju jooksma. Hiljem selgus, et see oli Paide-Türi distantsi start.»