Jooksukevad ootab ees

Kokku on jooksusarjas maist oktoobrini 12 jooksu ning osalejaid oodatakse lisaks Käravetele ka Preedikule, Väätsale, Väinjärvele, Järva-Jaani, Kärusse, Roosna-Allikule, Matsimäele, Mägedele, Ravale, Eistverre kui ka Türile.

Tasub teada, et 4. mai Käravete järve jooks on ka Ambla spordiklubi „Ümber järve jooksu” seeriavõistluse avaetapiks. Kokku on seal neli osavõistlust. Lisaks Käravetele joostakse ka Mägedel, Raval ja Preedikul.