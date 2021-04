Arvamusfestivali jaoks on oluline, et arvamusi saab avaldada ka läbi muusika ja erinevate kunstivormide laiemalt. Seetõttu hakati otsima impulssi värskeks tunnuslooks Eesti loojate seast. Pandi pead kokku ja leiti, et džäss kui žanr annab võimaluse luua midagi sellist, mis sobib kokku festivali arusaamaga tasakaalukast diskussioonist ning on samas ka energiline ja jätab ruumi improvisatsioonile. Lihtne ja loogiline tee viis sellest mõttest edasi Philly Joe’s klubi ning Marti Tärni juurde.

Autor Tärni jaoks räägib lugu suhtlemisest laiemalt. “Inimeste sütiknöör on jube väikseks läinud ja tehnoloogia arenguga seoses on meil kõigil võimalik iga asja peale valjult ja kurjalt reageerida,” räägib ta. “Äkki paralleel malega innustab rahulikumalt oma käigud läbi mõtlema ja toetab kaalutletud käitumist.” See, et loos nii palju ägedaid tegijaid kokku sai, meeldib Tärnile eriti. “Projektis osalejad tegid oma panusega selle kordades paremaks. Natuke selline tunne, et ma tõin poest kiirnuudlid aga lõpuks valmis 5 käiguline gurmeeõhtusöök,” naljatleb ta.