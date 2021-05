Sinilillejooksu veteranideklassis võidutses järvamaalane

Esimest korda sellises formaadis toimunud Sinilille jooksuga saab korraldaja Urmas Rajaveri sõnul kindlasti rahule jääda. „Loodetavasti saame järgmisel aastal edasi minna siiski traditsiooniliselt rahvaüritustega. Samas on nüüd kogemus olemas ja positiivne on see, et osales palju inimesi ja kutsuti ka kaaslaseid osalema.”