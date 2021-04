Euroopa terviseuuringu osaks oleva Eesti uuringu viis Tervise Arengu Instituut koostöös Statistikaametiga läbi 15-aastaste ja vanemate elanike seas 2019. aastal. Inimeste tunnetusel ehk enesehinnangulistel vastustel põhineva uuringu kohaselt väitis 65 protsenti täiskasvanutest, et neil on mõni krooniline haigus või pikaajaline terviseprobleem. 65-74-aastaste vanuserühmas ulatub krooniliste haiguste osatähtsus 83 protsendini ning alates 75ndast eluaastast juba 93 protsendini. Enim vaevab kroonilistest haigustest Eesti inimesi seljavalu ja kõrge vererõhk, mida nimetas mõlema puhul naistest iga neljas ja meestest iga viies. Võrreldes eelmise 2014. aastal toimunud sama uuringuga pole nende haiguste esinemises viie aastaga olulisi muutusi toimunud.

„Selleks, et tervist säilitada ja elada kauem ilma krooniliste haigusteta, on inimesel endal võimalik väga palju ära teha. Märksõnadeks on nagu ikka igapäevane liikumine ja tasakaalus toitumine, samuti piisav vedeliku tarbimine. Vähemalt 30 minutit igapäevast mõõduka koormusega liikumist on jõukohane enamikule inimestest ja sellega alustamiseks pole kunagi liiga hilja. See leevendab lihaspingeid, ennetab liigesehaigusi ja hoiab kehakaalu kontrolli all,“ selgitas TAI terviseriskide ennetamise keskuse juht Anneli Sammel ja lisas, et liigse kehakaalu langetamine säästab liigeseid kulumise eest, alandab vererõhku ning vähendab südamehaiguste riski.