Koolid ootavad spetsialiste õpetama

Haridusalgatuse Edumus asutaja Maria Rahamägi sõnul on aprilli lõpus avatud kandideerimisprogrammi registreerunud juba rohkem kui 50 kooli, enamjaolt väiksematest linnadest.

„Ootame Edumuse platvormiga liituma nii uusi koole kui ka õpetamishuvilisi. Just maakoolides on säravate spetsialistide kaasamine olnud keerulisem, aga kodukontoris töötamine võimaldab vabamat liikumist. Koroonakriisiga on distantsõpe ning digivahendite kasutamine muutunud uueks normaalsuseks,” ütles Rahamägi.