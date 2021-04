Algab täiskasvanud õppijate tunnustuskonkurss

Õppimine nõuab pingutust, kuid tasuks on parem toimetulek nii igapäevaelus kui tööalaselt. “Juba rohkem kui aasta on kestnud olukord, millega kohanemiseks oleme kõik õppinud midagi uut,” nentis Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets. “Meil on hea meel taaskord esile tõsta ja tunnustada enesetäiendamisega tegelevaid täiskasvanuid.”