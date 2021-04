Margo Loor: kõnede potentsiaal muuta ajalugu pole kadunud

Üle kahe tuhande aasta tagasi kirjutas Cicero teoses «De oratore», et hea kõneleja peab tegema kolme asja: õpetama, veenma ja meelt lahutama. Ma arvan, et see on tõsi ka praegu. Sa pead kuulajatele ütlema midagi olulist ja huvitavat, midagi, mis neid õpetab. Sa pead seda tegema nii, et nad sind usuvad, sest muidu pole õpetusest väga kasu.