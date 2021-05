Maa-ameti värsked aerofotod on juba avalikult kättesaadavad

„Kiirortofotode koostamise puhul on tegemist osaliselt automatiseeritud protsessiga, seega pole nad ametlikuks lõppkasutamiseks, vaid võimaldavad huvipakkuvale piirkonnale muutuste tuvastamiseks kiire pilgu peale visata,“ selgitas Maa-ameti peadirektori asetäitja Artu Ellmann. Ta lisas, et ametlikud ortofotod lisanduvad Maa-ameti geoportaali alates suve esimesest poolest järk-järgult. „Segaduse vältimiseks on kiirortofotode kasutamisel kohustuslik ära märkida nende päritolu ja väljavõtte tegemise aeg,“ märkis Ellmann.