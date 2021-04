Fjällräven uuris Helerilt, kuidas vähemalt nädalaseks ööbimisega matkaks valmistuda ja mida sinna kaasa võtta.

Iga matk algab planeerimisest

Vähemalt kuu aega enne matka soovitab Heleri lülitada oma igapäevastesse toimetustesse liikumise, seda eriti pikema, vähemalt 150-kilomeetrise matka puhul. „Mine iga päev pikale jalutuskäigule, seljakoti raskusega harjumiseks võid seda teha sama kotiga, millega matkale lähed. Oluline on ka intensiivne lihastreening vastavalt sinu keha nõrkadele kohtadele. See on küll individuaalne, ent matkaja valusaimad kohad on ikkagi puusad, põlved ja hüppeliigesed, mis matkamise eripäradest tingituna üldjuhul enim koormust saavad,“ räägib Heleri.

Heleri sõnul võiks matka jaotada umbes 20-30km kilomeetristeks päevadeks, esimene päev sellest maksimaalselt 15 kilomeetrit. „Kehal tuleb lasta kõndimisega harjuda, muidu tuleb puhkuse andmiseks nullpäevi teha,“ viitab Heleri ka oma viimasele matkale. „Kõndisin esimesel päeval 30 kilomeetrit, et jõuda järgmise matkaplatsini, kuid panin sellega paraja põntsu oma puusale ja pidin juba kolmandal päeval esimese puhkepäeva tegema. Tegelikult oleks pidanud selle lõigu aga kahe päeva peale ära jaotama.“

Matka planeerimiseks tasub kasutusele võtta Excel ja RMK mobiilirakendus Loodusega Koos või samalaadne kaardirakendus. Oma Exceli matkamemuaaride failis märgib Heleri ära kõik distantsid peatuskohast peatuskohani, kõikidesse rajal olevatesse kohtadesse ta ei lähe, sest need võivad jääda rajalt maha, olla kas liiga kaugel või liiga lähedal. „Soovitan jätta aega ka puhkamiseks, selleks ongi nullpäevad, sest matkal tuleb alati ette ootamatusi. Minu esialgne plaan oli läbida 615-kilomeetrine talvematk 40 päevaga, tegelikult läks selleks kokku 35 päeva, nullpäevi oli sellest viis,“ meenutab Heleri.

Algajale matkajale soovitab Heleri RMK matkaradu, sest need on hästi märgistatud ja kaardile kantud, tee peale jääb puhkealasid, kuivkäimlaid ja lõkkekohti, samuti võid olla kindel, et sa ei matka eramaal ning oled jahihooajal turvalises kohas. „Samas tuleb olla valmis kõigeks. Kaardi peal näib kõik lihtne, aga kohale jõudes on mõni tee hoopis kinni või mets võssa kasvanud. Eks see ongi matkamise võlu – hommikul ärkad teadmisega, et pead nii umbes 25 kilomeetrit jalutama, aga ülejäänud on seiklus,“ ütleb ta.

Konkreetsete radadena toob ta välja Oandu-Ikla matkaraja alguse või Peraküla-Aegviidu-Ähijärve haru lõunapoolsema otsa, eriti Piusa jõe ürgoru kandi, samuti Ida-Virumaa. „Minu selle aasta avastus on kindlasti Ida-Virumaa, eriti sealsed karjäärid, ristisin talvematkal selle kandi Eestimaa fjordideks – uskumatu, milline maaliline ja vahelduv loodus meil on – võttis ikka ahhetama küll,“ räägib Heleri.

Varustus peab olema detailideni läbi mõeldud