Roosna-Alliku lasteaia suur murekoht on katus, mille küljest kukub laudu alla. FOTO: Dmitri Kotjuh

Roosna-Alliku lasteaia Hellik pere on juba aastaid kurtnud maja väga kehva seisu üle. Nüüd on jälle tekkinud lootus, et ümberehitus algab veel selle aasta jooksul.