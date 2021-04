Pudel selgitas, et tegemist on Leader koostööprojekti osana toimuva giidide koolitussarjaga, kuhu oodatakse osalema inimesi, kes soovivad giidindusega tegelda.

Pudeli hinnangul on giidi tööl tegelikult mitmeid erinevaid väljundeid alates loodusgiidist kuni muuseumi giidini välja. Omal moel giidid on ju needki, kes oma kodupaigast ühtteist rääkida soovivad. "Loengutest peaksid endale ühtteist huvitavat leidma ka need, kes on juba giidindusega tegelenud, kuid kes saavad lektoritelt uut hingamist," lausus ta.

Pudel märkis, et tore oleks, kui tekis selline ühtehoidev giidide võrgustik. "Oluline on, et giidid oskaksid ja tahaksid Järvamaad ja oma kodukoha või oma turismibojekti kohta lugusid rääkida ja teha seda kaasahaaravalt, huvitavalt ja kuulajat paeluvalt," lausus ta.

Giidi ameti juures on Pudeli meelest hea, et oma teadmised ja oskused saab maal elades enda kasuks panna teenima. "Tänapäeval on väga hinnatud need, kes oskavad oma tootele ja teenusele loo juurde rääkida, sest üha enam hinnatakse aega ja pühendumust. Kui inimene on juba kodust välja tulnud, siis ta tahab kvaliteetset toodet või teenust saada," selgitas ta.

Giidiõppe esimene teoreetiline moodul toimub veebi vahendusel ning edaspidised praktilised koolitused lepitakse kokku vastavalt riigis kehtivale olukorrale. Koolitused on kavandatud ajavahemikku 5. mai kuni 20. oktoober ning esimene loeng toimubki kohe 5. mail.