Väätsal näppasid vargad kortermaja keldrist ratta ja kallid tööriistad

Väätsa Aia tänav 1 kortermaja elanik kirjutab Facebookis, et soovitab kohalikel trepikoja, keldri ja auto uksed lukus hoida, kuna piirkonnas on liikvel vargad.

Elanik oletab, et vargil on käidud ööl vastu neljapäeva. Ta ütles, et varaste saagiks langes nende pere Merida meeste jalgratas. Naabrite keldrist võeti erinevaid Makita akutööriistad: kaks Makita akutrelli, makita analoogakuga poldikeeraja (punast värvi) ning Makita puuride ja kruviotsikute komplekt. Veel võeti akuga torupresstangid.