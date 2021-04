Türi kirsialleel on vanust juba 15 aastat

Järve äärt ilmestavad kirsid

Kui nädal tagasi kella kahe paiku Türi tehisjärve äärde jõudsime, oli puude istutamine juba alanud. Tehisjärve ja jõe vahelist maariba kaunistab eelmisest reedest dekoratiivkirsside rida – ühtekokku 155 puud.

Osaühing Elko traktorikopp oli paar päeva varem 155 istutusauku valmis kaevanud. Turgel Grupp vedas kohale mulla. Istutajad said aega viitmata tööle asuda.

Poolsada istutajat

Helgi Mägi ja Aino Randaru Kirnast panid mulda juba neljandat puud, kui peaaegu pooled kirsid olid ära istutatud. And olid tulnud talgutööle aiandus- ja mesindusseltsi liikmetena. „Endal kodus kõik tegemata ja nüüd oleme siin," kommenteerisid nad lustlikult.

Puuistikud olid paari meetri kõrgused ja mõnel paistis pungast roosaka õiekobara alge. Istutajate hulgas olnud aednik Leo Rehela ütles end dekoratiivkirssi „Accolade" mitte tundvat. „No nüüd Euroliidus kasvatatakse kirsse ilu, mitte marjade pärast," lausus poolnaljatamisi vana aednik.

Ilmi ja Enn Salm ning Evi Kõnnusaar kinnitasid, et nad on ikka kaasa löömas seal kus aiandus- ja mesindusselts väljas on. „Siin oleme järeltöötlejad," lausus Kõnnusaar. Järeltöötlemine tähendas mulla lisamist istutusauku ja puude kastmist.

Lootus ilule

Kirsiistikud pärinevad Juhani puukoolist. Neist peaksid kasvama kuni viie meetri kõrgused puud. Need on talvekindlad, aga kui mõni peakski välja langema, siis puukool on valmis omal kulul need uutega asendama.

Vallavalitsuse haljastusspetsialist Liivi Lohvart, kes istutustöid juhatas, tahab üliväga tänada aiandus- ja mesindusseltsi, majandusgümnaasiumi noori, Türi kultuurimaja seltskonda, aga ka Türi Elkot, Turgel Gruppi ja gümnaasiumi sööklat.

„Ilm on ilus, inimesed nii ametis… Eakad on harjunudtööd tegema, asja lõpuni viima. Anaks Jumal, et ei lõhutaks, et kõik puud läheks kasvama. Siis on kevadel loota õie- ja hilissügisel purpurpunast leheilu," loodab Lohvart.

See kõik toimus 15 aastat tagasi. Tõesti, see kirsiallee on juba aastaid tuhandetele inimestele silmailu pakkunud. Paraku on 15 aastat tagasi istutatud 155st kirsipuudest osad on kuivanud ja vajavad välja vahetamist. Kevadpealinna toimkonna eestvedamisel asendatakse kirsialleel kuivanud puud uute istikutega. Loodetavasti saame kirsipuude õiteilu tuua ka linna südamesse inimestele lähemale.

Veel 12 päeva (9. maini) on võimalik kirsiallee uuendamise ja korrastamise projekti toetada Hooandja keskkonnas. Sularahas on võimalik oma toetus anda Türi kultuurimaja infolauda nende lahtioleku aegadel.