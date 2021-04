Terje Luik kinkis iga elatud aasta kohta ühe puu kogukonnale

Kuna Luik elab korteris, polnud tal istikutega muud peale hakata, kui kinkida need kohalikule kogukonnale, et sealsed ärksamad eestvedajad leiaks puudele head kasvukohad. "Siin on nii asjalikud ja abivalmis inimesed, kes kõik kohe kenasti ära korraldasid," kiitis ta.