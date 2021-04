Esmaspäevast saavad vaktsiinisüsti küsida kõik üle 50-aastased

Paide perearst Ingrid Alt rõhutas, et samuti on endiselt oodatud vaktsineerima COVID-19 riskirühma kuuluvad inimesed sõltumata vanusest. Seda, kas inimene on arvatud riskirühma, saab kontrollida veebileheküljelt digilugu.ee.

Küll aga pani ta vaktsineeritavate sihtrühma olulisel laienemisel inimestele südamele, et nad ei ootaks enam, et perearst või -õde neile helistaks. "See võtab ära nii suure aja meie tööpäevast. Raske on inimesi kätte saada ja mõnega kujunevad vestlused väga pikaks. Nüüd on küll see koht, kus inimesed peaks ise helistama ning ennast või oma eakama lähedase vaktsineerimisele kirja panema," lausus ta.

Perearstid kutsuvad üles ka kõiki riskirühma kuuluvaid inimesi, kellega ei ole perearstikeskused jõudnud veel ühendust võetud, endast ise teada andma. "Täiesti võimalik, et patsientide kontaktandmed võivad olla muutunud ja me ei saagi neid kätte," selgitas ta.

Põhilisele küsimusele, millega perearstid patsiente vaktsineerivad, vastas Alt, et praegu on nii pereartsidel kui haiglates toimuvate massvaktsineerimistel kasutada Pfizeri BionTechi vaktsiini Comirnaty.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles rahvusringhäälingu vahendusel, et vaktsiini koguste taha asi ei jää. Olemas on ligi 34 000 doosi Pfizeri vaktsiini, mis lähevad välja esmaspäeval ja teisipäeval.

Ingrid Alt palus, et kõik, kellele vaktsineerimise võimalus koroonaviiruse vastu on avanenud, võtaks oma perearstiga aegsasti ühendust ja annaks süstimissoovist teada. "Vaktsiinid on küll olemas, kuid teadmata kindlat vaktsineerimisele tulijate arvu on neid keeruline tellida," lausus ta.

Tellimise ajastamine on aga oluline, sest teatavasti on Pfizeri BionTechi vaktsiini säilitamisel oluline temperatuur ja kasutusaeg.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et maikuu jooksul avatakse vaktsineerimise võimaluse järk-järgult kõigile soovijatele. "Oluliselt kasvanud vaktsiinitarned võimaldavad alustada uuest nädalast vähemalt 50-aastaste kaitsesüstimist ning mai teises pooles avada võimaluse juba ka 16-49-aastastele," sõnas ta.