Kui esiotsa võiks arvata, et tegemist on ekstravagantse tuulelipuga mis isegi Tallinna Raekoja tornitipus asuva Vana Tooma tuntuse poolest edaspidi üle võiks trumbata, siis tegelikult päris tuulelipu ülesannet tsikkel siiski ei täida. „Me esialgu mõtlesime küll korra, et teeks tast tuulelipu, aga ega see viisaks pole kui ta seal pöörlema hakkab ja oma niiöelda tagumiku külaliste poole peaks parasjagu keerama,” ütles Alempois MC klubi president Martin Kruus naljaga selgituseks ja lisas, et katuse kohal ilutsev tsikkel on seal pigem selleks, et sõbrad-tuttavad teistest motoklubidest Türi kandi motomeeste maja paremini üles leiaksid. Klubile kuuluv hoone asub kohalikke olusid mitte väga hästi tundva inimese jaoks üsna peidetud kohas ja nii mõnigi on pidanud Vabriku puiesteel vanade töölisbarakkide vahel ekseldes õiget maja hoolega otsima.