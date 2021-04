Külapoe esimesed ostjad tulid juba hommikul kohale

Avamise hetkeks oli kümmekond klienti juba ukse taga ootamas. Kaupluse juhataja Laine Hallika ütles, et pidas väljas veidi korda ning lasi ostjaid sisse esialgu ühe ja kahekaupa, et mitte koroonast tingitud nõudeid rikkuda.

Hallika tähelepanekut mööda hakkasidki paljud kohalikud sügisel koroonaviiruse leviku suurenendes eelistama just väikest külapoodi suurtele Paide kauplustele. "Eks ikka seetõttu, et on vähem rahvast ja ostud saab kiiremini tehtud. Ja kui oligi paar inimest poes, siis tehti seni ukse taga aega parajaks kui osad välja läksid," jutustas ta.