Järva vald motiveerib oma talgulisi 58 kilogrammi kringliga

"Vald tellis Marta Pagarilt suuri mahlaseid kringleid kokku 58 kilo. Viime need täna laiali, sest homme on riigipüha ja pagarikoda kinni," rääkis Kont.

Järva valla piirkondade juhid arvutasid kokku, et nädalavahetusel korrastab vallas oma korteriühistute ümbrust ja avalikku ruumi mitusada vallakodanikku.

Koeru piirkonnajuhi Alari Teppani sõnul on Vaol ametis kahe ja Koerus kolme korteriühistu rahvas, lisaks teevad koguduse liikmed heakorratöid Koeru kiriku ümbruses.

Koigi–Imavere piirkonnas on piirkonnajuhi Kaido Krause teada mõnel korteriühistul talgupäev juba tehtud. Laupäevasele talgupäevale pani end kirja kolm korteriühistut Koigist. KÜ Pärna 8 eestvedamisel riisutakse pargis lehti. „Kuigi Pärna 2 ja 6 majade rahvas on juba oma majaümbrused korrastanud, ootame kampa ka neid," ütles Krause.

Imaveres on talgud pühapäeval – siis tehakse heakorratöid Tuljaku korterimajade vahelisel alal.

Albu–Ambla piirkonnajuht Kuldar Tammik ütles, et nende piirkonnas tuleb kõige rohke inimesi välja Maarjamõisas – 70. „Nad panid ise kuulutused üles ja nii see rahvas kogunes. Korda on nad lubanud teha kõik Maarjamõisa haljasalad," tunnustas Tammik.