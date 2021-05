Eestimaalased on oodatud Teeme Ära talgupäeva egiidi all oma kevadisi talgutöid tegema veel kuni järgmise nädala lõpuni ning tegemised saab talgukaardile märkida 10. maini. Pilte ja videoid võib jagada teemaviitega #2x2talgupäev ja #teemeära2021.

Teeme Ära 2+2 talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür ütles, et seekordne eripärastes tingimustes peetud talgupäev läks väga hästi korda. „See, millise hoo ja õhinaga inimesed igas Eestimaa nurgas täna koos lähedastega tegutsesid, on eriliselt südantsoojendav,“ lausus Tüür. „Talgupaikadest kogunenud muljed ja pildid näitavad, et talgupäev oli selles kevades nagu multivitamiin, pakkudes igale inimesele heaks enesetundeks hädavajalikku – koos tegutsemist, värskes õhus liikumist, õlatunnet, kuhjaga häid emotsioone ja palju muud, mida me kõik eluliselt vajame.“