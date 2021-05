Muinsuskaitseamet rahastab Reopalu kalmistu rüüstatud nimeplaatide taastamist

Paide linnapea Priit Värk rõõmustas, et eraldatud summa katab laias laastus kolmandiku eelmisel aastal ja selle alguses Reopalu kalmistul tekitatud kahju, kui Röa vanahärra rüüstas ja tassis metallikokkuostu paarsada ajaloolise kalmistu vasest ja messingist hauaristide tahvlit.

"Kavatseme ka järgmistel aastatel Reopalu kalmistule toetust taodelda ja kui vastused on positiivsed, saame nii ehk kolme aastaga rüüstaja poolt kahjustatud nimeplaadid ristidel taastatud," ütles linnapea.

Värk kinnitas, et vaatamata muinsuskaitseameti toetusele kavatseb linnavalitsusel Reopalu kalmistut rüüstanud eakalt Röa küla mehelt kahju välja nõuda.

Muinsuskaitseameti Järvamaa nõunik Maarja Tomps ütles, et Paide linnavalitsuse taotlus rahuldati osaliselt koos ettepanekuga jagada töö etappideks ning esitada taotlus põhivooru.

"Kahjuks polnud muinsuskaitseametil jooksvas taotlusvoorus piisavalt vahendeid taotluse täies mahus rahuldamiseks. Osaline toetus on siiski piisav tööde esimese etapi teostamiseks," kommenteeris Tomps.

Nõunik lisas, et edaspidi on valdajal õigus esitada taotlus muinsuskaitseameti toetuste põhivooru: "Samuti loodame, et Paide linnavalitsusel õnnestub tööde lõplikuks teostamiseks endal lisavahendeid leida."