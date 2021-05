Genfi konventsioonis toodud rahvusvahelise juhiloa mudel erineb Viini konventsiooni rahvusvahelisest juhiloa mudelist, mistõttu on tulevikus kaks erinevat rahvusvahelist juhiluba – Viini konventsioonile vastav ja Genfi konventsioonile vastav. See tähendab, et kui on plaanis külastada riike, mis on erinevate konventsioonidega ühinenud, võib olla vajalik taotleda kaks rahvusvahelist juhiluba. Kuigi Eesti juhiluba on Viini konventsioonile vastav, siis praktika on näidanud, et mõnele Viini konventsiooni osalisriigile see ei loe ja nõutakse ikkagi täiendavalt rahvusvahelist juhiluba.