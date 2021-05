„Ilusate ilmadega on oluliselt kasvanud jalg- ja tõukerattaga reisijate arv – seda nii linnalähiliinidel kui ka kaugliinidel. Populaarsematel väljumistel – eelkõige argipäevade tipptundidel ning reedeti ja pühapäeviti on enamtäitunud väljumistel rattaga rongisõit piiratud, et mahutada kõik reisijaid ja tagada head sõidutingimused,“ sõnas Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg.

Ta nentis, et järjest enam on liikumas näha ka tõukerattaid. Kui jalgrattaga rongi sisenejad peavad sõiduplaanist kontrollima, kas rattaga rongi sisenemine on soositud või mitte, siis tõukeratturitel lasub kohustus reisida vaid rongi C-alas ning kindlasti tuleb oma tõukeratas väikseks kokku panna ning hoida istme all või seina ääres nii, et see ei segaks ega määriks teisi reisijaid.

„Tõukerattad on väiksemad ning kompaktseks kokkupandavad, mistõttu on neid lihtsam transportida kui jalgrattaid, mis vajavad spetsiaalseid hoidikuid, mille arv igas rongis on piiratud,“ sõnas Adamberg. Ta rõhutas, et rongis tõukerattal seismine või sellel liikumine on ohutuse tagamiseks keelatud.

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht lisas, et eelmiste aastate praktika näitas, et ratturid on aasta-aastalt juba muutunud kaasreisijatega arvestatavamaks ning mõistetakse, et rongi võimekus inimesi ja lisavarustust korraga transportida on piiratud.

„Ratturitele on hea uudis see, et uued Škoda valmistatavad rongid, mis jõuavad liinile 2024. aasta lõpus, muudavad ka kaugliinil jalgrattaga reisijatele võimalused avaramaks. Uutesse rongidesse on planeeritud teisaldatavad istmed, mis võimaldavad paindlikumalt ja hooajast lähtuvalt luua ruumi juurde jalgratastele,“ meenutas Adamberg.