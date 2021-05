Türi lillelaada kodulehel oli juba mõnda aega märge, et laada toimumise- või mittetoimumise kohta jagatakse teavet 3. mail, ent täna olid korraldajad veel seda meelt, et püssi siiski põõsasse ei visata.

Türi aianduse ja mesinduse selts juht Pille Marrandi ütles, et telefonikõnesid on tulnud pidada hommikust alates, küsitakse üht: kas laat tänavu toimub. Kindlat jah ega ei-sõna ei olnud aga Marrandi valmis ütlema veel kellelegi. AMS läkitas eelmisel nädalal kirja nii peaministrile, tervise- ja tööministrile ning terviseameti peadirektorile, sisuks laadakorraldusega seonduv ning palve vaadata üle väliürituste korraldamisega seonduvad ettekirjutused. Pille Marrandi on suhelnud ka Kuressaare aiandus- ja lillepäevade korraldajatega, seal peaks sündmus toimuma juba järgmisel nädalavahetusel ning ka saarel ollakse hetkel veel äraootaval seisukohal. Eile pärastlõunase seisuga Türi AMSi pöördumisele vastust polnud saabunud. „Me pakkusime välja omapoolsed variandid selle kohta kuidas ikkagi oleks võimalik laata korraldada nii, et kolme päeva jooksul oleks tagatud ostjate ja müüjate nõuetekohane hajutamine ning täidetud ka hügieenireeglid,” kõneles Marrandi.