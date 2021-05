Parimad tulevad linnameeskonnast

Märtsi ja aprilli parimaks mängijaks on Paide ründaja Henri Anier. 30aastane Esimeste kuude jooksul oli ründaja suurepärases hoos. Meeskonna 18 väravast on ründaja arvel lausa üheksa tabamust. Nende numbritega on Anier liiga väravalööjate edetabeli tipus.