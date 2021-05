Haiglat ootab ees tihe süstimisnädal

Järvamaa haigla õendusjuht Maire Raidvere ütles, et üleriigilise elanike vaktsineerimise kava kohaselt sai reedel haiglas esimese vaktsiinidoosi taas 42 inimest. "Seekord süstisime Pfizer/Biontechi vaktsiini ja seda inimestele vanuses 65 ja vanemad ning risikirühma arvatud patsientidele," selgitas ta.

Kohad reedesele süstimisele tulid Raidvere sõnul probleemideta täis.

Tänasest algas kirjapanek sel reedel ehk 7. mail toimuvale süstimisele sama vaktsiiniga, kuid vaktsineeritavate sihtrühma on Raidvere sõnul nüüd ka Järvamaa haiglas laiendatud vanuseni 50-aastased ja vanemad. "Ma ei kahtlegi, et ka need 42 doosi leiavad kiiresti omanikud, sest Järvamaa inimeste suhtumine oma tervise kaitsmisse on vastutustundlik," kiitis ta.

Kirja saab end panna üle-eestilises digiregistratuuris. Süstimine toimub Tiigi tänav 8 ehk Paide polikliiniku maja teisel korrusel kabinettides 204 ja 205. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.

Lisaks üleriigilisele vaktsineerimiskavale, saavad sel nädalal Raidvere sõnul haiglas kordusvaktsiinid ka osa meditsiinitöötajaid ning 8. mail tulevad teist Astra Zeneca doosi saama maakonna esimesed massvaktsineeritud, keda on kokku 107.

Kokku süstitakse seega maakonna haiglas selle nädalaga inimestele 160 doosi vaktsiini, mis tähendab meditsiinitöötajatele korralikku hulka lisatööd. "Üks asi on ära teha süst. See ei võtagi aega. Aga sellega käib paraku kaasas ka logistika korraldamine ja andmesisestus, mis on palju aeganõudvamad tegevused," selgitas Raidvere.