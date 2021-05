„Näeme enda töös, et õnnetusjuhtumid kergliikuritega on väga hooajalised. Kui talvel pole neid sisuliselt üldse, siis kevade tulekuga hakkab nende arv hüppeliselt kasvama. Ehkki elektriliste tõukerataste kasutamine võib olla mugav ja kiire viis punktist A punkti B jõudmiseks, tuleks nende kasutamisel olla tähelepanelik ning järgida liiklusreegleid, et õnnetusi ja vigastusi vältida,“ ütles ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts.