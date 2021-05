Töötukassa maksis järvalastele töötasu hüvitist üle 155 000 euro

Registreeritud töötus on jätkuvalt kõige kõrgem Ida-Virumaa, kus see kuu lõpu seisuga oli 14,2%, samas on kuu ajaga töötute arv maakonnas vähenenud ligi 200 Inimese võrra, töötuse määr oli maakonnas märtsi lõpus 14,6%.