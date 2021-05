Kesklinnas tegutseb jälle lillepood

Reelika Klettenberg-Kivi on täis indu, et alustada oma lille- ja kingitusteäri. See on tal esimene kord proovida kätt ettevõtluses ja teha seda alal, mida ta armastab. Nimelt tegi Klettenberg-Kivi töötukassa toel läbi ettevõtluskoolituse, kirjutas äriplaani ja taotles poe sisseseadeks stardiraha.