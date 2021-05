Paide linnastaadioni heakorra eest hoolt kandva spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et täna hommikul külastasid Eesti jalgpalli liidu peadirektor Tõnu Sirel ja liigade arendusosakonna juht Veiko Soo Paide linnastaadionit, et selle olukorraga tutvuda. "Ühine otsus oli mängude algus Paide jalgpallimurul veel edasi lükata 19. maini, sest praegune murukatte seisukord ei võimalda sellel veel mänge pidada," sõnas ta.

Petrovits rääkis, et võrreldes näiteks Kuressaare ja Pärnu murustaadionitega on Paide ilmastikuliselt kehvas seisus. "Küllap on Premium liiga mängude jälgijad näinud, et nendes linnades mängitakse juba tavamurul, kuid meie võime siin pingutada kuidas tahes, aga muru lihtsalt ei kasva," lausus ta.