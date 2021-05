Mudilased saavad võistlussarjas teha pargijooksu

Roosna-Alliku spordiklubi eestvedaja Tiiu Väli ütles, et sel aastal on karikasari kenasti alanud ja loodetavasti ka jätkub. "Talvel saime suusavõistluse ära teha siis, kui oli ilus paks lumi maas ning suuremaid piiranguid veel polnud," märkis ta.

"Nüüd on järg jõudnud kevadise pargijooksuni ja just meile sobivalt on väliürituste piirangud leevenenud ning ilusat sooja ilma lubab ka," rääkis Väli. Ta lisas, et jooksma ootavad nad ikka terveid lapsi ning neil, kel kevadine külmetustõbi kallal, palus ta koju jääda. "Peame Terviseameti nõuetest kinni ning toimetame nii hajutatult kui saame," lubas ta.