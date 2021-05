Talulaada peakorraldaja Tanel Teas selgitas, et kauplejaid koos korraldajatega on 50-60 ringis ehk vastavalt piirangureeglitele saab laadaplatsil olla alla 100 inimese.

Selleks, et osalejate arv jääk lubatu piiresse, jagavad korraldajad neile värvilisi pallikesi ehk kui pallikesed on otsas, siis on piirarv täis ja uued külastajad peavad ootama.